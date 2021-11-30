Инга Селяева покинула пост руководителя Фонда ресурсной поддержки Вологодской области

30.11.2021 [Общество]

Инга Селяева покинула пост руководителя Фонда ресурсной поддержки Вологодской области. 

С февраля 2021 года издание "В точку" рассказывало вологжанам о работе  Фонда ресурсной поддержки, которое должно было поддерживать малое и среднее предпринимательство региона.

Журналисты издания обнародовали информацию о том, как при долге в 300 тысяч рублей Фонд ресурсной поддержки пытался «отжать» двухкомнатную квартиру в центре Вологды, осветили работу специалиста Фонда, который в несколько раз дешевле оценивает имущество и недвижимость предпринимателей, желающих взять заем. Также коллеги рассказали о том, как Фонд ресурсной поддержки выдал кредиты нечужим людям – члену попечительского совета Ибадату Рзаеву и бывшему коллеге, экс-руководителю Корпорации развития Вологодской области Александру Перфильеву, и как работники Фонда ресурсной поддержки вместо объявленных кредитов под 1% предлагают их под 7,5%.

«Я покидаю пост исполнительного директора Фонда ресурсной поддержки МСП Вологодской области. Вместе мы прожили 11 замечательных лет. 11 лет, в течение которых мы стали одной большой и дружной семьей, а Фонд с маленького зернышка вырастили в большое и могучее дерево», — сообщила Инга Селяева на страничке Фонда ресурсной поддержки в Инстаграм.

Позже пост был удален. 

Тэги: чиновники

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