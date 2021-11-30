В Вологде у предпринимателя изъяли 1658 пар обуви на общую стоимость более миллиона рублей

У вологодского индивидуального предпринимателя изъяли 1658 пар обуви на общую стоимость более 1 миллиона рублей. По сообщению областного управления Роспотребнадзора, нарушения при продаже обуви были выявлены в ходе проверки.

«Было установлено, что на предлагаемых к продаже обувных изделиях отсутствуют маркировка средствами идентификации, наименование продукции, наименование страны-изготовителя, юридический адрес изготовителя, единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза, дата изготовления, модель и артикул изделия, а также вид материала, использованного для изготовления верха, подкладки и низа обуви», — рассказали в территориальном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве также пояснили, что нанесение маркировки на обувные товары обязательно с 1 июля 2020 года.

По результатам проверки был составлен протокол об административном нарушении, суд посчитал вину доказанной и назначил штраф с полной конфискацией товара.