В Вологде у предпринимателя изъяли 1658 пар обуви на общую стоимость более миллиона рублей

30.11.2021 [Общество]

У вологодского индивидуального предпринимателя изъяли 1658 пар обуви на общую стоимость более 1 миллиона рублей. По сообщению областного управления Роспотребнадзора, нарушения при продаже обуви были выявлены в ходе проверки.  

«Было установлено, что на предлагаемых к продаже обувных изделиях отсутствуют маркировка средствами идентификации, наименование продукции, наименование страны-изготовителя, юридический адрес изготовителя, единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза, дата изготовления, модель и артикул изделия, а также вид материала, использованного для изготовления верха, подкладки и низа обуви», — рассказали в территориальном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве также пояснили, что нанесение маркировки на обувные товары обязательно с 1 июля 2020 года.

По результатам проверки был составлен протокол об административном нарушении, суд посчитал вину доказанной и назначил штраф с полной конфискацией товара.

Тэги: обувь, маркировка, штраф

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