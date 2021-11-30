Мэр Вологды: Флотский мост будут строить, исходя из технических и экономических возможностей

Мэр города Вологды Сергей Воропанов в прямом эфире ответил на вопрос жителей заречья о возможности переноса проекта строительства моста во Флотском переулке в другое место.

Жители заречной части Вологды, под окнами которых к 2025 году должен появиться Флотский мост, уверены, что их жизнь после запуска объекта станет невыносимой.

Предпроектные работы по мосту в створе Флотского переулка в Вологде планируют завершить в феврале следующего года.

Пострадают от строительства ЖК «Флагман», ЖК «Плазма», частные дома во Флотском переулке и многоквартирный дом № 113 на улице Козленской.

Жители предлагают построить мост в другом месте. Свою позицию они обозначили на встрече с представителями администрации 18 ноября.

Вологжане предлагают перенести мост на Карла Маркса, вернуться и доработать вариант моста на улице Левичева. При этом сместить его на несколько метров на запад (северо-запад) от тюрьмы ближе к улице Горького. В заречной части магистраль от моста вывести напрямую на территорию завода, по бывшим ж/д путям на улице Городской Вал на улицу Северную. Еще в качестве вариантов предложено построить Турундаевский мост с будущем дополнением моста или туннеля на улице Текстильщиков или перенести мост в район улицы Яшина.

Однако все эти варианты специалисты опровергли на второй встрече, которая прошла 26 ноября. На встречах проектировщики объясняют людям, что приемлемы именно те варианты, которые предлагает администрация. Точнее, один из них. Они не согласны строить мост на Турундаевской, так как там придется сносить нефтебазу, есть жд пути, старое русло реки, река Шограш. Мост на Карла Маркса получается слишком длинный.

Встречи будут проводится регулярно, пока жители и власти не придут к единому знаменателю. Об этом заявил в ходе прямого эфира мэр города Сергей Воропанов.

«Необходимо иметь все данные, все цифры, геометрию и так далее. Мы заказали работу — предпроектное обследование для того, чтобы проектировщик выбрал наиболее оптимальное место прохождения этого моста. Указывать проектировщикам на место, где делать мост, наверно, это неправильно. По моему мнению, проектировщики должны представить несколько вариантов. А администрация уже как заказчик должна будет выбрать наиболее оптимальный вариант. То есть проектировщики со своей стороны будут оценивать оптимальность с точки зрения эффективности бюджетных вложений и возможности технического исполнения», — сказал мэр, отвечая на вопросы обеспокоенных жителей.

Мэр уверен, что на Левичева невозможно будет построить мост с движением по четырем полосам.

«Специально я попросил проводить встречи с жителями "Флагмана", чтобы они задали все вопросы для того, чтобы проектировщики ответили. Уже было две встречи. Там наметили ряд решений. Эти встречи будут проходить до тех пор, пока мы не придем к единому знаменателю. Если мы к нему не придем, будем исходить из нескольких соображений — технического исполнения и экономической обоснованности», — заключил мэр.

Варианты жителей проектировщики также прорабатывают.