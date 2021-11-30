За сутки жители Вологодской области отдали мошенникам больше миллиона рублей

30.11.2021 [Происшествия]

В Вологодской области полицейские за сутки зарегистрировали 14 заявлений от жителей региона, пострадавших от действий мошенников.

Так 37-летнего жителя Череповца злоумышленники убедили снять деньги с дебетовых и кредитных карт и отправить на указанные ими счета, чтобы якобы обезопасить сбережения. Таким образом потерпевший лишился 470 тысяч рублей.

Ещё одна пострадавшая от мошеннических действий — 31-летняя жительница Вологды — нашла в интернете объявление о продаже тушёнки.

«Связавшись с продавцом, девушка узнала, что для отправки товара необходимо предварительно его полностью оплатить. Получив 13 тысяч рублей, инициатор объявления перестал выходить на связь, а жительница областного центра так и не получила желанные консервы», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Ещё одной пострадавшей из Вологды — 80-летней пенсионерке — мошенники звонили под видом работников банка и полицейских. В один день они убедили вологжанку отправить им 35 тысяч рублей, а на следующий день потребовали ещё 81 тысячу рублей. От перевода второй суммы потерпевшую остановила настоящая работница банка.

Общая сумма ущерба составила около 1 086 000 рублей. Подозреваемые в совершении преступлений устанавливаются.

Тэги: мошенники, дистанционное мошенничество

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