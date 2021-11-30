В Вологодской области вылечившихся от COVID больше, чем заболевших

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 376 случаев коронавирусной инфекции. В целом по России статистика говорит о 32 648 заболевших.

При этом в Вологодской области 390 человек выздоровело, пятнадцать человек умерли. Такая статистика 30 ноября опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 90 107 пациентам. Большая часть из них — 79 790 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2 577 человек.

Также согласно статистике, Вологодская область сейчас находится на 27 месте в России по уровню заражения коронавирусом.