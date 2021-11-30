Футбольный клуб «Динамо» оставит костяк команды при переходе в профессиональную лигу

Руководство вологодского клуба «Динамо» рассказало о том, как готовятся к переходу команды в профессиональную лигу. Также накануне была презентована новая форма для игр в следующем сезоне.

В 2021 году ФК «Динамо-Вологда» одержал победу в чемпионате и кубке «Золотое кольцо», благодаря чему в следующем игровом сезоне получил право играть во втором дивизионе футбольной национальной лиги.

В ближайшие месяцы клуб будет проходить процедуру лицензирования, один из первых этапов которой — сертификация стадиона. В следующем команда будет выступать на стадионе «Динамо». В ноябре в Вологде уже побывал представитель комиссии Российского футбольного союза. В данный момент устраняются данные им замечания, — сообщает пресс — служба городской администрации.

Руководство команды «Динамо-Вологда» уже изучает рынок игроков. Ставка сделана на воспитанников вологодского футбола и спортсменов из областных команд. Как отметили в клубе, большая часть состава команды будет сохранена. Тренерский штаб также не претерпит существенных изменений.

«Основной задачей будет сохранение костяка команды. Мы не пойдем по пути полной смены состава, которая у нас два года кровью и потом добывала это место. Есть ряд футболистов, которые уже возрастные или никогда не имели профессионального опыта. С такими ребятами мы уже провели беседы, двое закончили выступления, в ближайшее время может еще кто-то объявит об этом. Сейчас мы намерены приглашать в нашу команду воспитанников вологодского футбола, который уже на профессиональном уровне, и сильных игроков областных команд, футболисты высокого уровня в команду тоже будут приглашены», — сказал главный тренер ФК «Динамо-Вологда» Рудольф Чесалов.

В следующем сезоне за «Динамо» будет выступать и капитан команды, полузащитник Владимир Парняков.

На встрече динамовцы также презентовали новую футбольную форму, которая содержит фирменный вологодский стиль.