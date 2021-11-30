Жительница Вологды, утверждающая, что ее муж погиб от рук полицейского, сомневается в объективности следствия

Наталья Рюмина

В ночь со второго на третье ноября в одном из домов на улице Северной был убит Александр Зубков.

Мужчину избили до смерти на лестничной площадке прямо на глазах матери и брата. Его жена осталась с восьмимесячным ребенком на руках. Она боится, что дело будет спущено на тормоза, потому что погиб Александр Зубков в ходе конфликта с сотрудником правоохранительных органов

В один миг

Елена Зубкова познакомилась со своим мужем в 2016 году. Он проходил службу в Донецкой народной республике, она была родом оттуда. Женщина покинула свою родину и уехала жить в Вологду вместе с Александром.

«У нас действительно была любовь. Недавно родился ребенок, мы официально поженились, я поменяла гражданство», — говорит женщина.

В то время, когда ее мужа убивали на глазах у свекрови, она ждала его у подъезда с восьмимесячной дочерью на руках.

«Я не знаю точно, какой конфликт там произошел, вроде мужчина, который потом душил Сашу, выходил на общий балкон покурить, они столкнулись, завязался конфликт. На крик сбежались соседи, которые стали держать моего мужа. Там были женщины и мужчины. Они набросились на него впятером. Держали за ноги и за руки, пока один из главных участников конфликта сидел на нем и душил его, все это кто-то снимал на видеокамеру», — рассказывает Елена. Данное видео ей не показывают следователи.

Родственники мужа Елены не могли остановить толпу, они вызвали полицию и скорую. Первым пришел пеший патруль полиции, а скорая уже констатировала смерть.

Оказалось, что мужчина, душивший мужа Елены — сотрудник полиции. Женщина пыталась прямо на месте преступления подать заявление, однако ей было три раза отказано.

«Следователь приехала вместе с сотрудниками третьего отдела полиции. Там работает мужчина, который душил моего мужа. Она заявила мне, что ей не нужно заявление, что она будет работать по факту», — рассказывает Елена.

В итоге 4 ноября женщина сама обратилась в следственный комитет с заявлением о возбуждении уголовного дела и о признании ее потерпевшей. Только 8 ноября уголовное дело было возбуждено, а мать и жена погибшего были признаны потерпевшими.

«Мне до сих пор никто не звонил. Меня не вызывали на допросы», — говорит Елена.

Она добивается сейчас отвода следователя, которая отказалась принимать ее заявление. Женщина собирается провести эксгумацию тела своего мужа, чтобы провести независимую медицинскую экспертизу.

Без отводов

В заявлении об отводе следователя женщина и ее свекровь написали, что 2 ноября следователь Юлия Спирина прибыла на место происшествия в сопровождении сотрудника отдела полиции № 3 УМВД России по городу Вологде оперуполномоченного отделения уголовного розыска старшего лейтенанта полиции Герасимова.

«Располагая информацией о том, что смерть Александра Зубкова наступила в результате действий начальника ОУР ОП № 3 УМВД России по городу Вологде, следователь не приняла никаких мер по исключению участия в ходе проверки заинтересованных в исходе дела лиц, являющихся сотрудниками ОП № 3 УМВД России по городу Вологде», — говорится в заявлении.

«Указанные обстоятельства, указывают на наличие у следователя следственного отдела по городу Вологде СУ СК РФ по Вологодской области Спириной Ю.А заинтересованности в исходе дела», — пишут потерпевшие.

Также Елена обратилась с отводом экспертов БУЗ Вологодской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» от проведения судебно-медицинской экспертизы трупа ее мужа.

Вдова и мать убитого полагают, что эксперты не могут принимать участие при производстве по уголовному делу и подлежат отводу, так как мужчина, который душил ее мужа, «как действующий сотрудник полиции, являющийся руководителем подразделения уголовного розыска, обладает специальными познаниями и профессиональными знакомствами, используя которые он и иные лица по его просьбе могут оказать давление на экспертов, что не позволит им дать объективное, обоснованное и полное заключение, содержащее ответы и выводы по всем поставленным на его разрешение вопросам».

В судебно-медицинском исследовании трупа пока написано, что причина смерти Александра Зубкова не установлена.

Женщине отказывают во всех отводах. Сама она у следователя не была, однако знает, что они провели осмотр машины убитого мужа. Елена успела поймать их в этот момент:

«Ключи были только у мужа, они были изъяты, поэтому я решила забрать машину на эвакуаторе. В этот момент как раз подъехали следователи. Меня они заранее не предупреждали о том, что будут проводить какие-то действия с имуществом ее мужа. В итоге машина была осмотрена в моем присутствии. Там ничего не было найдено, что бы свидетельствовало о том, что смерть мужа могла наступить в результате других обстоятельств».

После обыска машины женщина вместе с матерью убитого обратились к председателю следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Потерпевшие просят его организовать проверку, принять установленные законом меры по организации объективного хода расследования по факту убийства и поручить расследование дела сотрудникам центрального аппарата Следственного комитета РФ, а также поставить ход расследования на личный контроль.

Елена и мать погибшего боятся, что из-за того, что в деле замешан сотрудник правоохранительных органов, «при расследовании преступления не будет обеспечен объективный ход, что не позволит привлечь виновных лиц к установленной законом ответственности».

Потерпевшие указали на то, что сотрудник полиции после совершенного им преступления не был отстранен от работы.

«С момента убийства никаких действий, направленных на привлечение лиц, его совершивших, к уголовной ответственности не совершается. Сотрудники следственного отдела никакой информации не предоставляют и скрывают от нас ход расследования», — пишут потерпевшие Бастрыкину.

Они опасаются за свою жизнь и здоровье, поскольку лица, совершившие преступление, проживают с ними на одной лестничной площадке.

Сам виноват

«Никаких мер, направленных на изоляцию лиц, совершивших это преступление и привлечению их к ответственности, не предпринимается», — заявляют потерпевшие в своем обращении к Бастрыкину.

Тем временем соседи, участвовавшие в конфликте, начали травлю потерпевшей. Они пишут ей неприятные сообщения в социальных сетях, выходя на лестничную площадку, накидываются на нее с обвинениями, пытаются словесно унизить (видео есть в распоряжении редакции). Ведут себя вальяжно и обвиняют во всем саму потерпевшую, оправдывая свои действия. Обвиняют женщину в том, что она якобы решила "хайпануть" на смерти своего мужа.

Такие сообщения Елена получает от участников конфликта, в котором погиб ее муж

В УМВД России по Вологодской области отказались комментировать ситуацию, пояснив, что в деле разбирается следственный комитет и пока предписаний об отстранении от работы их сотрудника не поступало.

В следственном комитете упирают на то, что мужчина был убит, по сути, по своей вине.

«Следственным отделом СК РФ по Вологодской области продолжается предварительное следствие по уголовному делу по факту смерти мужчины по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 109 Уголовного кодекса „Причинение смерти по неосторожности“. По версии следствия, 2 ноября в жилом доме на улице Северной произошел конфликт между жильцами дома и пришедшим 33-летним вологжанином. В ходе данного конфликта мужчина нарушал общественный порядок с применением насилия к окружающим. В связи с чем жильцы дома решили вызвать полицию и до ее приезда стали удерживать мужчину, повалив его на пол. Когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия, мужчина находился в бессознательном состоянии», — так комментируют ситуацию в следственном комитете.

Причинение смерти по неосторожности — это не та статья, по которой надо привлекать убийцу ее мужа, считает Елена и ее адвокат. Смерть Александра наступила не вследствие случайных обстоятельств. Наказание по 109-й статье состоит из исправительных или принудительных работ сроком до двух лет, либо ограничением или лишением свободы до двух лет. Причинение смерти по неосторожности не считается убийством, в отличие, например, от причинения тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть (до 15 лет лишения свободы). Но о квалификации преступления можно будет говорить только, когда будут получены результаты судебно-медицинской экспертизы.