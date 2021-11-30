Выставка работ художников Евгения Родионова и Владимира Лупандина откроется в Кириллове 1 декабря

30.11.2021 [Культура]

Выставка живописи и графики «Бывальщина и небывальщина» откроется 1 декабря в Народном доме – филиале Кирилло-Белозерского музея заповедника в Кириллове. Здесь будут представлены более 70 работ вологодских художников Владимира Лупандина и Евгения Родионова.

Художник, архитектор и скульптор Евгений Родионов известен не только в Вологде. Выставки его работ проходили в Санкт-Петербурге, Москве, Сыктывкаре, Череповце, Вологде, Нижнем Новгороде и даже – в японском городе Осака. 

Некоторые считают, что его творчество напоминает лубок.

– Нет, я — это не совсем лубок. Или даже правильнее сказать: совсем не лубок! — улыбается Евгений. — Мой стиль — это что-то среднее между русской народной картинкой, средневековой миниатюрой, плакатом или даже комиксом. Умножьте все это на мой личный опыт и детские воспоминания, вот и получится то, чем я занимаюсь. Это, если хотите, родионовская роспись.

Мир моих картин — это мир вокруг меня. Что-то цепляет, об этом и пишу. Я стараюсь смотреть глазами взрослого ребёнка. Взрослого, у которого уже есть жизненный опыт и знания, и ребёнка, умеющего радоваться происходящему, шутить над ним и шалить.

Другой вологодский художник, чьи работы будут представлены на этой выставке, Владимир Лупандин. Он закончил ИСФ ВоГТУ по специальности «Реставрация памятников архитектуры и архитектурной среды». Помимо рисования акварелью и тушью занимается книжной иллюстрацией и авторской открыткой, и, конечно же, экслибрисом.

Работы Владимира Лупандина находятся в собраниях Вологодской областной картинной галереи и Вологодского государственного музея-заповедника, Музея экслибриса и миниатюрной книги Международного союза книголюбов в Москве, во многих других городах России, Польши, Болгарии, Литвы, а также в частных коллекциях в России и за рубежом

Посетить эту необычную выставку можно до 10 января по адресу: Вологодская область, Кириллов, ул. Преображенского, 3, с 9:00 до 18:00. Выходные дни: воскресенье и понедельник.

Возрастных ограничений нет.
 

Тэги: выставка, картины, художники

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