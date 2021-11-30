Две пассажирки «десятки» получили травмы в результате столкновения легковушки с Газелью

30.11.2021 [Происшествия]

Две пассажирки ВАЗ 2110 получили накануне травмы в результате ДТП. Авария случилась около пяти часов вечера на перекрестке улицы Ильюшина и Окружного шоссе.

По информации городского отдела ГИБДД, «десятка», которой управлял 31-летний мужчина, двигалась по Окружному шоссе со стороны улицы Гагарина.

На перекрестке с улицей Ильюшина водитель во время поворота налево не пропустил Газель, которая следовала навстречу по Окружному шоссе со стороны улицы Панкратова.

В результате аварии травмы получили две пассажирки «десятки» - девушки 19-ти и 20-ти лет. Одна из них сидела на переднем пассажирском сидении, вторая – на заднем. Обе пострадавшие доставлены в областную клиническую больницу.    

Тэги: ДТП, пострадавшие

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