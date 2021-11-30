В Вологодской области пересчитали всех медведей

30.11.2021 [Общество]

На территории охотничьих угодий Вологодской области специалисты насчитали порядка 10 тысяч особей медведя. Такие итоги подведены в областном охотдепартаменте.
Численность самого крупного обитателя наших лесов, не имеющего естественных врагов в среде обитания, определена на основе полевого этапа учетных работ. Еще в сентябре охотоведы начали вести наблюдения, замерять следы животного на подходах к овсам и лесным дорогам.

«К началу ноября с установлением снежного покрова, а именно в этот период медведь впадает в спячку, встречи медведя в лесу становятся редкостью. Завершается полевой этап учетных работ, после чего специалисты приступают к обработке первичных материалов. Динамика учетов за последние пять лет говорит о стабильной с небольшими отклонениями численности медведя», — рассказал начальник облохотдепартамента Олег Кислицын.

Больше всего медведя обитает в лесах Вытегорского района — около 1100 особей, примерно по 660 особей в Бабаевском, Бабушкинском, Великоустюгском и Тотемском районах. Вместе с тем, плотность обитания зверя выше всего в охотугодьях Вашкинского, Великоустюгского, Тарногского, Бабушкинского и Харовского районов, данные учетов показали, что на 1000 га охотугодий там обитает от 0,9 до 1 особи медведя.

«В предстоящем сезоне охоты лимит добычи медведя составляет 1415 особей, что выше уровня прошлого сезона охоты на 193 особи. В сезоне охоты 2020–2021 года лимит был освоен на 41%», — добавил Олег Кислицын.

Тэги: медведи, численность

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