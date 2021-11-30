Вологжанин спрятал умирающего собутыльника в ванной комнате

В Вологде арестован 50-летний местный житель, который забил до смерти своего приятеля, с которым вместе распивал спиртное. Происшествие случилось в областном центре в ночь на 22 ноября.

По словам сотрудников регионального управления Следственного комитета, подозреваемый во время ссоры нанес приятелю удары руками и ногами по голове и туловищу, повалив на пол.

«После этого он перенес тело пострадавшего в ванную комнату, не став вызывать врача. Утром следующего дня мужчина обнаружил, что 59-летний приятель скончался. Тогда он вынес тело в подъезд дома. О находке соседи сообщили в правоохранительные органы», — рассказали в управлении СК.

По ходатайству следствия суд арестовал подозреваемого. При выходе на место происшествия он дал признательные показания.