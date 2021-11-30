Житель Шексны погиб во время рыбалки на реке Угла

30.11.2021 [Происшествия]

63-летний житель Шексны погиб вчера во время рыбалки. О его пропаже стало известно от супруги, которая около пяти часов вечера сообщила по Системе — 112, что рано утром муж ушел на реку и до сих пор не вернулся.

На поиски пропавшего рыбака отправились сотрудники местного отдела полиции, а также спасатели поисково-спасательной службы «Шексна».

В седьмом часу вечера тело пропавшего рыбака было обнаружено. Как оказалось, примерно в 50 метрах от железнодорожного моста в пойме реки Угла мужчина провалился под лед и утонул. Тело погибшего было передано сотрудникам полиции.  

Тэги: рыбак, провалился под лед

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