Хоккеисты череповецкой «Северстали» впервые за десять лет одержали победу над СКА из Санкт-Петербурга

30.11.2021 [Спорт]

Накануне в Ледовом Дворце Санкт-Петербурга череповчане встречались с местным СКА и ко второму перерыву уже вели в счёте 2:0. Адам Лишка на 15-й минуте матча открыл счёт. Во втором периоде Илья Хохлов с передачи Робина Пресса реализовал большинство и увеличил преимущество своей команды.

В заключительной двадцатиминутке Никита Гусев после сольного прохода всё-таки поразил ворота лучшего голкипера минувшей недели КХЛ. Владислав Подъяпольский за прошедшие семь дней, одержавший с командой одну победу в двух матчах, второй раз в карьере получил титул лучшего голкипера недели. Окончательный счёт установил Андрей Алексеев 3:1, отправив шайбу уже в пустые ворота.

«Северсталь» прервала серию, впервые почти за 10 лет одержав победу над СКА в Петербурге. Последний раз в официальных матчах череповчане выигрывали в Питере в январе 2012 года. «Сталевары» набирают очки уже 18 матчей подряд, 15 из которых для них заканчиваются победами.

«Прочитали, что десять лет не выигрывали здесь. Хочу поздравить и ребят, и болельщиков с этой победой. По игре — очень хорошо сыграли в позиционной обороне. Были, конечно, огрехи. Но подчищались. Меньшинство хорошо отстояли. Моменты свои использовали, в большинстве забили. В принципе, как-то буднично, но победить СКА в Питере, конечно, дорогого стоит», — сказал после матча главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Благодаря этой победе череповчане поднялась на третью строчку Западной конференции КХЛ, сравнявшись по очкам с московским ЦСКА. У обеих команд по 46 очков и только по дополнительным показателям московские «армейцы» находятся строчкой выше.

В следующем матче «сталевары» сыграют с рижским «Динамо», игра пройдёт в столице Латвии завтра.

Тэги: ХК Северсталь, Победа

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