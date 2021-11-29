Более 600 нуждающихся вологодских семей получат «Корзину доброты»

29.11.2021 [Общество]

В Вологодской области сформированы продуктовые наборы для 600 нуждающихся семей. Помощь оказана в рамках онлайн-сбора, который прошел на сайте корзинадоброты.рф и был приурочен к Дню Матери. Продуктовые наборы были сформированы компанией X5 Group совместно с Фондом продовольствия «Русь», акция прошла при поддержке правительства области, вологодской Митрополии и компании Bonduelle.

Общий вес собранного продовольствия превышает 7,5 тонн. В состав наборов вошли базовые продукты, которые входят в ежедневный рацион человека: молоко, макароны, гречневая крупа, масло, сахар, консервированные продукты, чай или кофе и т. д. Наборы направятся получателям в Вологду и 6 районов области. С доставкой адресатам помогут волонтеры Фонда.

Благотворительный онлайн-проект корзинадоброты.рф запущен Х5 и Фондом продовольствия «Русь» в конце 2017 года. С момента запуска сайта его посетители сделали уже более 19 тысяч пожертвований.

Всего было собрано 17 450 наборов для 6580 нуждающихся семей из республики Башкортостан, Курганской, Свердловской, Самарской, Нижегородской, Омской, Воронежской, Московской, Ленинградской, Владимирской, Липецкой и Ульяновской областей.

Акция «Корзина доброты» в Вологде — в этом году уже четвертый по счету онлайн-марафон.

 

Тэги: волонтеры, акция

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