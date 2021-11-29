Мэр Вологды Сергей Воропанов предложил учредить День буквы «О»

29.11.2021 [Общество]

Мэр Вологды Сергей Воропанов предложил учредить день буквы «О». По его словам, 29 ноября 283 года назад в русском алфавите появилась самая молодая буква «Ё» и теперь у этой буквы есть свой день.

«Знаете, чем знаменателен день 29 ноября? 283 года назад в русском алфавите появилась буква Ё? Самая молодая буква, между прочим, — написал на своей страничке в соцсетях мэр Вологды. - Вологде и вологжанам, конечно, ближе и милее совсем другая буква, у которой нет своего дня. Может нам учредить день буквы „О“?».

Вологжанам понравилась идея мэра. В комментариях под постом люди предлагают сделать праздник буквы 16 октября. 16-го — потому что это 16-я буква в алфавите, а октября, потому что название месяца начинается на букву «О».

 

Тэги: буква О, праздник

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