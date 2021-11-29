Вологжанка Светлана Заборская завоевала золото и бронзу всероссийских соревнований «Сыктывкарская лыжня»

29.11.2021 [Спорт]

Спортсменка СШОР «Витязь» Светлана Заборская завоевала золото и бронзу всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Сыктывкарская лыжня».

Светлана заняла первое место на дистанции 10 километров свободным стилем и третье место на дистанции 5 километров классическим стилем.
Также в «Сыктывкарской лыжне» принимал участие спортсмен СШОР «Витязь» Дмитрий Шапаров.

В заключительный день соревнований, 28 ноября, спортсмены получили награды из рук министра физической культуры и спорта республики Коми Натальи Кариной.

По словам министра, в этом году был установлен рекорд по количеству участников — в гонке приняли участие 485 спортсменов из 46 регионов страны.

Тэги: СШОР Витязь, лыжная гонка

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