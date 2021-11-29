QR-коды переименуют в «сертификат здоровья» или «паспорт здоровья»

Российское правительство обсуждает варианты названия документа, по которому граждане смогут посещать общественные места при введении ограничений из-за пандемии.

Как стало известно РБК от собственных источников, власти намерены свести к минимуму использование термина «QR-код» из-за негативного к нему отношения граждан. В данном случае «QR-код» — это название инструмента передачи информации. Сам документ может называться иначе.

«Документ, который позволяет существенно расширить ковидные ограничения, должен называться как-то иначе», — заявил собеседник издания.

Авторы статьи отмечают, что сейчас проводятся социологические исследования и пробуются разные варианты названий. Среди возможных названий «сертификат здоровья», «паспорт здоровья», «санитарный паспорт», «зеленый паспорт» (Green pass), «ковипасс», и т. д.

Скорее всего, финальное название документа, на котором остановятся российские власти, будет закреплено официально. Это может быть сделано поправками ко второму чтению законопроектов о QR-кодах или документом оперштаба по борьбе с коронавирусом

Ранее сообщалось, что правительство внесло проект закона об использовании QR-кодов о вакцинации в Госдуму РФ. В случае принятия документа, QR-код будет необходим при пользовании авиа и ж/д транспортом, а также посещении общественных мест, за исключением магазинов первой необходимости и аптек.