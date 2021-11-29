Только 18,3% избирателей пришли на выборы в Куностьском поселении Белозерского района

29.11.2021 [Политика]

В Куностьском сельском поселении Белозерского района накануне прошли выборы местных депутатов. По словам начальника департамента внутренней политики области Евгения Богомазова, явка на выборы в поселении составила 18,3%.

«Две политические партии выдвинули на выборах своих представителей — это „Единая Россия“ и ЛДПР. У других политических партий интерес к выборам отсутствовал», — пояснил Евгений Богомазов.

По словам начальника департамента внутренней политики, в результате из 13 мест 10 достались представителям «Единой России».

Также накануне прошли выборы главы Нижневажского сельского поселения Верховажского района. Там убедительную победу одержала действующая глава поселения Раиса Тонковская, за которую отдали голоса 94% избирателей. Явка на выборы в Верховажском районе оказалась намного выше — 45,4%.  

Тэги: выборы, депутаты

ТОП НЕДЕЛИ

Мост не для жизни: жители Вологды выступают против строительства Флотского моста
Противники вакцинации устроили драку в Законодательном собрании Вологодской области
Изменится схема движения на перекрёстке Пошехонское шоссе-Петина в Вологде
Вологда простится с заслуженным учителем РФ Светланой Груздевой
В Вологде умерла 9-летняя девочка, которая недавно переболела коронавирусом
30 сотрудников Вологодского драмтеатра подписали жалобу в прокуратуру. Они против принуждения к вакцинации
В Вологде изменят правила парковки на улице Мира
В Череповце внедорожник «Мицубиси» пробил ограждение Октябрьского моста
В Вологде откроется первый фермерский рынок
Женщина погибла при пожаре в сауне в Вологде

Похожие новости

Директор Череповецкого фанерного комбината объяснил, зачем они сделали депутатом Михаила Ананьина

Илья Коротков не скрывает, что депутат в ЗСО нужен им для лоббирования своих интересов

1054
0

В Череповце пенсионера наказали за распространение незаконной агитации

Мужчина распространял газету, в которой была опубликована нелицеприятная информация о нескольких кандидатах в депутаты

1072
0

Госдума в первом чтении обнулила выборность губернаторов

Закон о региональной власти прошел первое чтение в нижней палате парламента

1799
0

Сейф имени Эллы Памфиловой появился на Соборной горке в Вологде

Он установлен на том же месте, где год назад совсем недолго стояла урна с подписью «Пень Эллы Памфиловой»

4937
0

Массовое мероприятие против результатов выборов прошло в Вологде

Вологодские коммунисты присоединились Всероссийской встрече депутатов КПРФ с избирателями. Собравшихся было около 40 человек

5910
0

Владимир Жириновский отказался от мандата в ЗСО Вологодской области

Жириновский, Кувшинников, Воропанов и Германов, избранные в ЗСО Вологодской области по партийным спискам, отказались от мандатов депутатов регионального парламента.

4417
0

Вологда показала низкий процент голосования за «Единую Россию»

В лидерах голосования за партию власти – Усть-Кубинский район

8081
0

Партия пенсионеров впервые прошла в ЗCО Вологодской области

После обработки 98% протоколов региональными УИК на Вологодчине лидируют представители «Единой России»

3560
0

Валентина Артамонова и Алексей Канаев побеждают на выборах в Госдуму

ЦИК РФ публикует предварительные данные голосования в Вологодской области

2175
0

ЦИК обнародовал результаты выборов после обработки 80% протоколов

«Единая Россия» набирает почти 50% голосов

1398
0

«Единая Россия» набирает менее 40% голосов после обработки 9% результатов выборов

Начался подсчет голосов на выборах в Госдуму

1814
0

ЦИК попросил разобраться со скандалом на выборах в Вологодской области

«С ума сойти». Так прокомментировала глава ЦИК Элла Памфилова недопуск вологодских кандидатов в центр общественного наблюдения

5193
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде начали благоустраивать площадку у стадиона «Динамо»
Трехлетний малыш умер в Вологде от коронавируса
Житель Грязовецкого района из ревности ударил сожительницу молотком и ножом
Более 600 нуждающихся вологодских семей получат «Корзину доброты»
Мэр Вологды Сергей Воропанов предложил учредить День буквы «О»
В Вологде задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков
Вологжанка Светлана Заборская завоевала золото и бронзу всероссийских соревнований «Сыктывкарская лыжня»
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

4704
0
29.11.2021 [БлогоVO]

Скользкий Батюшков. Пост про то, как опасно для жизни тянуться к культуре

244
0
23.11.2021 [Обзор Прессы]

«Рыли носом дно — никаких следов». Курдин — о том, почему «Курск» не мог погибнуть от столкновения с иностранцами

2051
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика