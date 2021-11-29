Только 18,3% избирателей пришли на выборы в Куностьском поселении Белозерского района

В Куностьском сельском поселении Белозерского района накануне прошли выборы местных депутатов. По словам начальника департамента внутренней политики области Евгения Богомазова, явка на выборы в поселении составила 18,3%.

«Две политические партии выдвинули на выборах своих представителей — это „Единая Россия“ и ЛДПР. У других политических партий интерес к выборам отсутствовал», — пояснил Евгений Богомазов.

По словам начальника департамента внутренней политики, в результате из 13 мест 10 достались представителям «Единой России».

Также накануне прошли выборы главы Нижневажского сельского поселения Верховажского района. Там убедительную победу одержала действующая глава поселения Раиса Тонковская, за которую отдали голоса 94% избирателей. Явка на выборы в Верховажском районе оказалась намного выше — 45,4%.