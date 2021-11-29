Сосед украл у жителя Череповца 240 тысяч рублей во время застолья

29.11.2021 [Происшествия]

В Череповце полицейские раскрыли кражу 240 тысяч рублей из квартиры 34-летнего местного жителя.

Потерпевший рассказал, что накануне пригласил к себе в гости соседа, а после застолья заметил, что деньги пропали. Подозреваемого задержали.

«В разговоре с оперативниками злоумышленник сознался в содеянном, пояснив, что выпивая в гостях у соседа, заметил стопку денежных средств, которые находились в шкафу. Со слов подозреваемого, дождавшись удобного момента, он достал с полки крупную сумму денег и положил к себе в карман. Денежные средства потратил на собственные нужды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. 38-летнему ранее судимому подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги: кража, пьянка, деньги, соседи

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