Вологжанин Николай Трусов взял золото на первом этапе кубка мира по конькобежному спорту среди нео-сеньоров

29.11.2021 [Спорт]

Вологодский спортсмен Николай Трусов одержал победу на первом этапе кубка мира по конькобежному спорту среди нео-сеньоров.

Год назад из-за проблем, связанных с новой коронавирусной инфекцией, международный сезон у молодых конькобежцев было решено отменить. Год спустя, в сезоне 2021/22 было решено возобновить соревнования среди юниоров и нео-сеньоров.

На первом этапе кубка мира, который прошел в минувшие выходные в немецком Инцелле, Николай Трусов, представляющий Вологодскую область и Москву, одержал победу на дистанции 1000 метров среди нео-сеньоров — спортсменов в возрастной категории 19-23 года. Вологжанин показал результат 1:10:019, опередив ближайшего преследователя на 12 сотых секунды.

Тэги: коньки, Победа

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