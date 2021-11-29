Вологжанин Николай Трусов взял золото на первом этапе кубка мира по конькобежному спорту среди нео-сеньоров

Вологодский спортсмен Николай Трусов одержал победу на первом этапе кубка мира по конькобежному спорту среди нео-сеньоров.

Год назад из-за проблем, связанных с новой коронавирусной инфекцией, международный сезон у молодых конькобежцев было решено отменить. Год спустя, в сезоне 2021/22 было решено возобновить соревнования среди юниоров и нео-сеньоров.

На первом этапе кубка мира, который прошел в минувшие выходные в немецком Инцелле, Николай Трусов, представляющий Вологодскую область и Москву, одержал победу на дистанции 1000 метров среди нео-сеньоров — спортсменов в возрастной категории 19-23 года. Вологжанин показал результат 1:10:019, опередив ближайшего преследователя на 12 сотых секунды.