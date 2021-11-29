64 тонны соли ушло на борьбу с гололедом за выходные в Вологде

29.11.2021 [Общество]

Только за выходные дни в Вологде на обработку дорог от гололеда ушло 64 тонны соли, тротуары обработаны 337 тоннами песко-соляной смеси. Об этом рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.  

«По прогнозу синоптиков начинается череда снегопадов, горячая пора для коммунальщиков. 113 дворников приводят в порядок подходы к перекресткам. Ночью 16 комбинированных машин и 3 трактора расчищали городские улицы, днем задействовано 4 КДМ, 22 трактора, 4 грейдера. За выходные подрядчик вывез с улиц 250 кубометров снега», — рассказал на страничке в соцсетях Сергей Воропанов.

Как пояснил градоначальник, кроме компании «Магистраль» уборкой занимаются управляющие компании на дворовых территориях, муниципальное предприятие и частный подрядчик — в парках и скверах, прилегающую территорию к магазинам, торговым центрам и организациям приводит в порядок бизнес.

Тэги: гололед, ЖКХ

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