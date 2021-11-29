Количество заболевших коронавирусом в Вологодской области постепенно уменьшается

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 383 случая коронавирусной инфекции. В целом по России статистика говорит о 33 860 заболевших.

При этом в Вологодской области 345 человек выздоровело, тринадцать человек умерли. Такая статистика 29 ноября опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 89 731 пациенту. Большая часть из них — 79 400 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2 562 человека.