Череповецкий районный суд рассмотрит уголовное дело по убийству беременной лосихи

29.11.2021 [Происшествия]

Череповецкий районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении Михаила Пелёвина, Артёма Жарова и Андрея Копусова, которые обвиняются в убийстве беременной лосихи. Происшествие случилось 23 февраля этого года в Череповецком районе.

Как следует из материалов дела, в тот день жители Тверской области Андрей Копусов и Артём Жаров, а также Михаил Пелёвин из Ярославля выехали из Весьегонска Тверской области в направлении Череповецкого района, чтобы покататься на снегоходах. Около деревни Раменье они увидели несколько лосей. Документов на законную охоту у них не было, поэтому они начали преследовать одну из лосих на снегоходах.

«В результате погони по снегу животное было доведено до изнеможения и упало на передние ноги. Мужчины навалились на лосиху, перенесли ее на более ровный участок и стали душить, а затем нанесли колото-резаное ранение, которое привело к обильному кровотечению и смерти. После этого видеозапись с жестоким обращением с животным — самкой лося, была распространена в Интернете», — говорится в материалах дела.

Эта история вызвала огромный общественный резонанс.

«Это вопиющее, резонансное событие. Люди на снегоходах загнали животное, душили его и снимали это на видео. Я беру эту ситуацию под особый контроль. Должна быть дана правовая оценка тому, что эти люди сделали без каких-либо поблажек. Нужно довести дело до официального решения и вместе со следственными органами следить за объективностью процесса», — прокомментировал историю губернатор Тверской области Игорь Руденя.

По факту убийства животного бело возбуждено уголовное дело по статьям за незаконную охоту и жестокое обращение с животным.

В начале сентября первым заместителем прокурора Тверской области было утверждено обвинительное заключение.

«Защитник подсудимого Жарова 27 октября 2021 года до начала рассмотрения судом уголовного дела заявил мотивированное ходатайство о передаче уголовного дела для рассмотрения в Бежецкий межрайонный суд Тверской области, поскольку Жаров, Копусов, свидетели по уголовному делу проживают на территории Тверской области, подсудимый Пелёвин проживает в Ярославле, защитники проживают в Твери и в Москве», — рассказали в объединенной пресс — службе судов Вологодской области.

Однако Верховный суд отказал в ходатайстве.

По информации пресс-службы Верховного Суда Российской Федерации, 25 ноября 2021 года в удовлетворении ходатайства защитника подсудимого об изменении территориальной подсудности уголовного дела Верховный Суд Российской Федерации отказал и вернул дело в Череповецкий районный суд Вологодской области для рассмотрения по существу.

 

Тэги: убийство лосихи, жестокость
видео СУ СК РФ по Тверской области

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