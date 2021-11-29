Вологжанин Максим Цветков одержал победу на первом этапе кубка России по биатлону

В Большом масс-старте, гонке на 15 километров с четырьмя огневыми рубежами Максим Цветков, представляющий на соревнованиях Вологодскую область и Санкт-Петербург, допустил только три промаха, и пришел к финишу первым с результатом 40:18.0. Максим опередил своего ближайшего преследователя Ивана Томилова из ХМАО-Югра почти на 24 секунды.

Первый этап Кубка России по биатлону прошел в Ханты-Мансийске с 25 по 28 ноября. Уроженец Бабаево Максим Цветков провел три гонки, с каждым разом улучшая свой результат.

Сначала спортсмен был девятым в спринте, в гонке преследования он был уже третьим, а в большом масс — старте взял золото.