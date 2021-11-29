Выставки работ художников Тамары Нуйи и Павла Беляева откроются в Вологде 2 декабря

Сразу две разноплановые выставки откроются 2 декабря в арт-галерее «Красный мост» в Вологде.

«В активном поиске» – так называется персональная выставка художника Тамары Нуйи.

– В основе картин Нуйи лежит жесткий остов, костяк композиции, энергично прочерченный темной линией, что напоминает витражи, а внутреннее пространство заполняется светящимся, так же как в витраже, чистым цветом. Искрящийся цвет в ее картинах, похожий и на северное сияние, и на переливы драгоценных камней – это сама жизнь, которую она вопреки всем трудностям безмерно любит, – говорит о работах художницы искусствовед Ирина Балашова.

Если говорить о стилистике, то Нуйя освоила разнообразные методы и формы русского и зарубежного авангарда, добавив к ним свое собственное воображение.

Тамара Тойвовна родилась в 1961 году в Мончегорске Мурманской области. После окончания Ярославского художественного училища в 1981 году живет и работает в Грязовце.

В этот же день в арт-галерее состоится открытие выставки «Путешествие света» костромского художника Павла Беляева (1955–2015).

Здесь вы увидите полуабстрактную живопись. Все работы, которые будут представлены на выставке, сейчас находятся в частных коллекциях, поэтому выставка – уникальный шанс познакомиться с творчеством этого талантливого и самобытного художника.

Павел Беляев родился в 1955 году в селе Сущево Костромской области. Окончил Художественно-графический факультет Костромского Государственного Педагогического Института им. Н.А. Некрасова. Жил и работал в Костроме.

– При всем лаконизме композиционного и цветового решения его картины многозначны и многослойны и не сразу обнажают свои смыслы и содержания, а открываются в процессе медленного вглядывания, вчувствования, эмоционального переживания, – говорит о работах Беляева искусствовед Вера Прямикова.

Посетить обе выставки можно со 2 декабря по 16 января в галерее «Красный мост» по адресу: Вологда, Набережная 6 Армии, 143 с 10:00 до 18:00. Выходной день – пятница.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.

