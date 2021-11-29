Житель Великого Устюга обманул вологжанина при продаже автомобиля «Лада Гранта». Об обмане стало известно от потерпевшего, который обратился с заявлением в райотдел полиции Тотьмы.

По словам потерпевшего, в интернете он нашел объявление о продаже автомобиля «Лада Гранта» за 20 000 рублей. В объявлении было указано, что продавец машины находится в Тотьме.

«Продавец предложил встретиться на автостанции и осуществить обмен. Однако перед этим покупателю необходимо было подтвердить свою платежеспособность и перевести 4 тысячи рублей на счет владельца авто. Приехав в Тотьму, вологжанин обнаружил, что его никто не встречает, телефон продавца выключен, а по указанному адресу проживают совсем другие люди», — рассказали в региональном УМВД.

Как установили сыщики, к обману причастен 35-летний житель Великоустюгского района. Мужчина был задержан и дал признательные показания.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.