В Кадуйском районе почти неделю ищут 80-летнюю женщину

29.11.2021 [Происшествия]

В Кадуйском районе продолжаются поиски 80-летней Августины Савиной. Еще 23 ноября она ушла из дома в неизвестном направлении. С тех пор о ее судьбе ничего не известно. Как пишет поисково-спасательный отряд «Азимут», женщина может быть дезориентирована.

В региональном управлении МЧС пояснили, что накануне в ее поисках принимали участие почти 20 человек — двое сотрудников МЧС, трое полицейских, трое волонтеров поискового отряда «Азимут», трое сотрудников Центра 112, а также местные жители.

Сегодня поиски продолжаются.   

Тэги: поиск, Азимут

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