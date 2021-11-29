В Кадуйском районе почти неделю ищут 80-летнюю женщину

В Кадуйском районе продолжаются поиски 80-летней Августины Савиной. Еще 23 ноября она ушла из дома в неизвестном направлении. С тех пор о ее судьбе ничего не известно. Как пишет поисково-спасательный отряд «Азимут», женщина может быть дезориентирована.

В региональном управлении МЧС пояснили, что накануне в ее поисках принимали участие почти 20 человек — двое сотрудников МЧС, трое полицейских, трое волонтеров поискового отряда «Азимут», трое сотрудников Центра 112, а также местные жители.

Сегодня поиски продолжаются.