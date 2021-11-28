Певец Александр Градский умер от инфаркта головного мозга

72-летний Народный артист Александр Градский умер от инфаркта головного мозга минувшей ночью. Как сообщают «Известия», накануне его госпитализировали в нейрореанимацию одной из московских клиник.

Также сообщается, что здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса.

Первый телеканал сообщил, что 10-й сезон проекта «Голос» проведет до конца в память об Александре Борисовиче.

– Первый канал скорбит об уходе Александра Градского – нашего друга, коллеги, учителя, самого успешного, одновременно строгого и чуткого наставника «Голоса». Это нестерпимая боль для всех, кто занят на проекте с момента его рождения 10 лет назад, для всех нас, – говорится на странице телеканала в социальной сети. – Градский, несмотря на плохое самочувствие, не бросил «Голос» до конца. Для него было принципиально важным участвовать в подготовке и съемках новых выпусков. Даже когда съемочная группа уговаривала наставника ограничить нагрузку и отдохнуть, Градский оставался на площадке. Его последние работы, созданные совместно с участниками проекта, еще только выйдут в эфир. Мы считаем своим долгом довести 10 сезон «Голоса» до конца в память об Александре Борисовиче. Решение о форме проведения финальных выпусков будет принято в ближайшее время.

Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. В Возрасте 8 лет возрасте с родителями он переехал в Москву.

Свой первый ансамбль «Славяне» Градский создал в 1965 году, когда учился в школе. Это была третья по счету рок-группа в Советском Союзе.

После школы Александр Градский поступил на факультет академического пения Академии имени Гнесиных. И уже в студенческие годы сочинял музыку для кинофильмов.

Всенародное признание артист получил в период обучения в Московской консерватории. Тогда его песня «Как молоды мы были» стала лауреатом фестиваля «Песня-77».

В 1987 году Градского приняли в Союз композиторов СССР, а в 1999 он получил звание Народного артиста России.

