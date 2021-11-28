25-летний мужчина провалился под лед в Вологде

28.11.2021 [Происшествия]

25-летний мужчина провалился под лед на реке Вологде в районе здания ЦРБ на Набережной VI Армии. Это произошло в 06:14 27 ноября. Его спасли сотрудники Аварийно-спасательной службы.

– В операции были задействованы спасатели Аварийно-спасательной службы города Вологды: 2 человека, 1 единица техники и полиции: 2 человека, 1 единица техники, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Напомним, запрет выхода на лед действует в Вологде с 22 ноября. Он будет действовать до тех пор, пока толщина льда не достигнет 7 сантиметров. Нарушителей этого запрета ждут штрафы в размере от 1 до 3 тысяч рублей.

Тэги: провалился, лед

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