25-летний мужчина провалился под лед в Вологде

25-летний мужчина провалился под лед на реке Вологде в районе здания ЦРБ на Набережной VI Армии. Это произошло в 06:14 27 ноября. Его спасли сотрудники Аварийно-спасательной службы.

– В операции были задействованы спасатели Аварийно-спасательной службы города Вологды: 2 человека, 1 единица техники и полиции: 2 человека, 1 единица техники, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Напомним, запрет выхода на лед действует в Вологде с 22 ноября. Он будет действовать до тех пор, пока толщина льда не достигнет 7 сантиметров. Нарушителей этого запрета ждут штрафы в размере от 1 до 3 тысяч рублей.