Два рыбака провалились под лед в Череповецком районе

28.11.2021 [Происшествия]

Два рыбака провалились под лед в Череповецком районе 28 ноября. 

– На момент происшествия на льду находился сын одного из рыбаков – 16-летний юноша– он помог мужчинам выбраться из воды, но самостоятельно добраться до берега они не смогли, расстояние более 1 км, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Пострадавшие вызвали спасателей. Те выехали на место происшествия и смогли доставить мужчин до берега. Пострадавших передали сотрудникам скорой помощи.

Судя по фотографии, завершение спасательной операции происходило уже с наступлением темноты. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Сотрудники МЧС напоминают, что сейчас на территории Череповецкого района действует запрет выхода на лёд.

– Уважаемые вологжане! Выход на неокрепший лёд может быть смертельно опасен! Соблюдайте правила безопасности, не рискуйте жизнью, – говорят спасатели.

Тэги: лед, рыбаки, провалился

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