Два рыбака провалились под лед в Череповецком районе 28 ноября.

– На момент происшествия на льду находился сын одного из рыбаков – 16-летний юноша– он помог мужчинам выбраться из воды, но самостоятельно добраться до берега они не смогли, расстояние более 1 км, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Пострадавшие вызвали спасателей. Те выехали на место происшествия и смогли доставить мужчин до берега. Пострадавших передали сотрудникам скорой помощи.

Судя по фотографии, завершение спасательной операции происходило уже с наступлением темноты. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Сотрудники МЧС напоминают, что сейчас на территории Череповецкого района действует запрет выхода на лёд.