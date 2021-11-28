Женщина погибла в пожаре на 9-м этаже 10-этажного дома в Череповце

28.11.2021 [Происшествия]

61-летняя женщина погибла в пожаре, который произошел ночью 28 ноября по адресу: Череповец, Рыбинская, 20.

– Сообщение поступило сегодня в 00:45. Однокомнатная квартира расположена на девятом этаже десятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Огонь повредил постельные принадлежности, квартира закопчена по всей площади. Погибла собственница квартиры, женщина 1960 года рождения, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Причина пожара устанавливается.

В ликвидации задействованы 9 единиц техники и 30 человек личного состава.
 

Тэги: пожар, погиб при пожаре, погибла во время пожара

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