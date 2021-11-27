Жители Вологды возмущаются: «Почему вместо реагента на дороги снова сыплют песок?»

С наступлением холодов вологжане возмутились, что дороги вместо реагентов снова посыпают песко-соляной смесью. Ведь это значит, что весной в городе снова будет пыльно.

– Когда наш город Вологда будет действительно чистым, и перестанут на дороги сыпать тонны песка? – такой вопрос задал на «Прямой линии» губернатору Сергей Грушин. – Пока поливали дороги реагентом, в городе было чисто. Я уже подумал, неужели первый раз увижу «ЧИСТЫЙ БЕЛЫЙ» город зимой. Но не тут-то было, снова раскидали вместо реагента тонны песка на дороги, и город стал «КОРИЧНЕВЫЙ». Вот сравните: на одной фото – не обрабатывают дороги песком, на другой – обрабатывают. Где чище, очевидно.

Первый пример, приведённый Сергеем

Второй пример, приведённый Сергеем.

На этот комментарий представители администрации города Вологды ответили, что без песко-соляной смеси областной столице пока не обойтись.

– Для климатической зоны Вологодской области наиболее эффективным реагентом для борьбы с зимней скользкостью является пескосоляная смесь. Департаментом городского хозяйства были проведены эксперименты по применению альтернативных реагентов, но они не показывали свою эффективность уже при -5 градусах Цельсия. В период положительных температур наружного воздуха пешеходные дорожки должны быть вычищены до асфальта. Также в период межсезонья осуществляется мойка соляными растворами для удаления остатков противогололедных материалов, – ответила Сергею администрация города Вологды.

Ранее NewsVo рассказывал, что зимой 2018-2019 годов Сергей Воропанов считал использование соляного раствора подходящей для Вологды технологией, которая поможет сделать город чище.