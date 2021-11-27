Выставка работ фотохудожника Алексея Кириловского откроется в Вологде 1 декабря

Выставка «Простые вещи» фотохудожника Алексея Кириловского откроется 1 декабря, в арт-галерее «Атриум» Вологодской областной универсальной научной библиотеки.

– Фотолюбитель Алексей Кириловский живет и работает в Вологде. Увлечение фотографией началось для него в школьные годы с подаренного дедом фотоаппарата. Именно дед Николай Грибов научил его азам фотосъёмки и фотопечати, – говорится в анонсе выставки. – С 2000 года фотографии Алексея публиковались в газетах «Красный Север», «Благовестник», журнале «Вологодский лад». В издательстве «Древности Севера» вышел ряд книг с его работами.

Алексей Кириловский – дипломант фотоконкурса «ПитерФотоФест2014», постоянный участник фотовыставок, организованных ВОКГ «Осенний фотовернисаж». Начиная с 2011 года состоялись его персональные фотовыставки: «Вологда. Новое прочтение», «В гостях у автора», «Простые вещи».

По мнению автора, последовательное размещение фотографий с предметами на фотовыставке «Простые вещи» отражает его понимание произведения Жана Бодрийяра «Система вещей», а именно эволюцию вещей.

Посетить выставку можно до 16 января по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1, 2-й этаж в часы работы библиотеки: понедельник – четверг с 10:00 до 20:00, суббота – воскресенье с 10:00 до 18:00. Выходной день – пятница.

Вход свободный.

Возрастные ограничений (12+).

Напомним, что вход в библиотеку сейчас – по QR-кодам.

