37-летнюю женщину, которая ушла из деревни Ольково в Вытегорском районе, нашли погибшей

27.11.2021 [Происшествия]

37-летнюю женщину, которая ушла из деревни Ольково в Вытегорском районе, спасатели нашли погибшей.

– 24 ноября в 10:51 поступило сообщение, что 16 ноября из деревни Ольково, Вытегорского района ушла в неизвестном направлении женщина 1984 года рождения. 26 ноября в 17 часов женщина была найдена погибшей сотрудником полиции, – сообщает пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области.

То есть поиски начались только на девятый день после того, как женщина ушла из дома.

В поисково-спасательной операции были задействованы сотрудники  Арктического спасательного учебно-научного центра «Вытегра» - 2 человека, 1 единица техники и полиции 4 человека, 1 единица техники.

Тэги: пропавшие, погибла

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