Вологда простится с заслуженным учителем РФ Светланой Груздевой

26.11.2021 [Общество]

27 ноября Вологда простится с преподавателем истории Вологодского многопрофильного лицея, заслуженным учителем РФ Светланой Николаевной Груздевой. Она ушла из жизни 24 ноября, сообщает группа лицея в соцсети. Причина смерти не называется.

«Трудно поверить, что не будет больше с ней летних встреч выпускников, споров, профильных смен, разговоров об учениках снова и снова, восхищения ими… Светлая память…», — говорится в сообщении.

Светлана Николаевна работала в лицее с 2004 года. Являлась почётным работником общего образования, награждена почётным знаком Губернатора области «За заслуги в развитии образования Вологодской области» и благодарностью президента РФ.

«Когда открываешь смс после перевода заработной платы… Настроение портится. Я уже не открываю эти смс… Но когда наши воспитанники побеждают, становятся лучше, умнее, старательнее, добрее… никаких смс не надо… Я горжусь, плачу, вновь горжусь их успехами. Может… это и есть учительское счастье…», — писала она на своей странице в соцсети в конце марта 2021 года.

Прощание состоится по адресу Пошехонское шоссе, 27Б в 10:00.

фото со страницы Светланы Груздевой в соцсети

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