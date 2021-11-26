Вологодским матерям вручили награды

26.11.2021 [Общество]

Торжественное мероприятие, посвященное Дню матери, прошло сегодня в Вологодской областной филармонии.

«Всё в нашем мире зависит от вас — рождение детей, начало школьных лет, получение профессии, развитие и движение каждого из нас сопровождается любовью, вниманием и заботой наших матерей, — подчеркнул Андрей Луценко. — Для нас, мужчин, забота о детях, семье — тяжелый труд, но для вас — это неотъемлемая часть жизни. В то же время вы успеваете реализоваться в профессии. Кто-то в политике, бизнесе, кто-то в спорте или общественной жизни».

Спикер областного парламента пожелал вологжанкам любви и заботы родных и близких, успехов во всех начинаниях, а также вручил награды областного парламента.

Благодарственное письмо Законодательного Собрания было вручено Оксане Федотовской, бригадиру по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции листопрокатного цеха № 1 производства плоского проката «Северсталь».

Оксана Федотовская руководит социальным проектом «Экологический бумеранг», является членом Президиума городского родительского Совета, членом городского общественного совета, председателем профсоюза первого листопрокатного цеха и куратором волонтерского движения от профсоюзной организации производства плоского проката.

Несмотря на такое количество общественной нагрузки, Оксана успевает воспитывать 12-летнюю дочь

«Можно сказать, что работа на комбинате закалила меня так, что воспитание дочери для меня не стало испытанием. Мне интересно с дочерью, стараюсь подстраиваться под ее возраст, развиваться вместе с ней, дарить любовь и заботу», — рассказала череповчанка.

Кичменжанка Марина Некипелова — мама троих детей. Двое из них уже взрослые — сами создали свои семьи. Младший сын сейчас учиться в шестом классе.

При этом Марина успевает не только заниматься домашними хлопотами, но и успешно развивает свой бизнес — в 2014 году открыта первая в Кичменгском Городке благоустроенная гостиница, в 2015 году — первый ресторанный комплекс и аптека.

«Я люблю свой район — здесь я родилась, здесь встретила любовь, создала семью, поэтому для меня важно развитие родного края. Поэтому мои дети тоже связали свою жизнь с Кичменгским Городком», — поделилась Марина Некипелова.

 

Тэги: ЗСО, день матери

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