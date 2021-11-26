Южный циклон принесет порцию тепла и сильные осадки в Вологодскую область

В последний осенний месяц, как подсчитали синоптики, значения среднесуточной температуры могут оказаться примерно на 3 градуса выше нормы. Последние дня ноября также будут достаточно теплыми для этого времени года.

Завтра, в субботу, регион окажется в тылу уходящего циклона, однако температурный фон по-прежнему будет выше климатической нормы.

В воскресенье, 28 ноября, из-за выхода обширного циклона уже ночью пройдет снег от умеренного до сильного. Днем температуры в южной половине области перейдут к положительным значениям и снег, скорей всего, сменится дождем. Северные районы, в свою очередь, может засыпать снегом, - сообщает вологодский Гидрометцентр.

В начале следующей недели сохранится неустойчивая, но также теплая погода с осадками от снега до дождя.

Во вторник регион накроет ещё более обширный и теплый южный циклон, который принесет очередную порцию тепла с интенсивными осадками, в том числе в виде дождя.