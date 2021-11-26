Губернатор Вологодской области ответил, почему вологодские леса отдают в аренду москвичам

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в ходе прямой линии, которая состоялась 25 ноября, ответил на вопросы жителей Вологодской области о том, почему в регионе после вырубок не восстанавливают лес. Также вологжан интересует, на основании чего вологодские леса сдаются в аренду огромными площадями на долгие годы крупным московским лесопромышленникам, принимаются их проекты, а не местных бизнесменов.

«Я не согласен, что все леса вырублены. У нас запас древесины 1 млрд 600 млн кубических метров. Заготовка в год идет всего 17 млн, то есть менее 10 процентов. 10 процентов вырубается от всего лесного фонда. Почему такая небольшая расчетная лесосека, потому что это экологические нормы для того, чтобы не сломать экосистему. Поэтому есть четкий норматив, сколько можно вырубать в год. Больше этого нельзя. Леса находятся под жестким контролем», — заверил жителей Олег Кувшинников.

Он пояснил, что вологодские леса отдаются в аренду москвичам из-за приоритетных инвестиционных проектов, которые реализуются по линии правительства Российской Федерации и министерства промышленности и торговли.

«Что такое приоритетный инвестиционный проект? Это инвестор, который вкладывает не менее 3 млрд рублей в строительство производств по выпуску высокомаржинальной продукции с высокой добавленной стоимостью. То есть это глубокая переработка древесины. Эти леса отдаются в аренду под строительство этих гигантских перерабатывающих комплексов для того, чтобы не продавать кругляк за границу, а перерабатывать его на 100% в Вологодской области», — пояснил губернатор.

Он отметил, что есть национальный проект «Экология», в котором определен четкий KPI для всех регионов РФ по лесовосстановлению. Так, к 2024 году в Вологодской области должны восстанавливать 100% лесов. Сейчас эта цифра составляет 78%.