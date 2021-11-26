Вологодская область вышла на плато по коронавирусу

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 396 случаев коронавирусной инфекции. В целом по России статистика говорит о 34 690 заболевших.

При этом в Вологодской области 391 человек выздоровел, одиннадцать человек умерли. Такая статистика 26 ноября опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 88 573 пациентам. Большая часть из них — 78 279 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2 522 человека.

Как заявил накануне главный врач череповецкого моногоспиталя Андрей Погодин, сейчас Вологодская область вышла на плато по уровню заболеваемости.

«Несмотря на то, что сейчас наблюдается плато в общем количестве пациентов, по тяжести она стала тяжелее. Очень большая летальность. Пока работаем с максимальной нагрузкой», — рассказал Андрей Погодин.

Согласно статистике, Вологодская область продолжает находиться на 29 месте в России по уровню заражения коронавирусом.