Пациентам с первыми признаками ОРВИ и гриппа будут бесплатно делать ПЦР-тест в Вологодской области

Пациентам в Вологодской области, которые обратились к врачу с первыми признаками ОРВИ и гриппа, будут бесплатно делать ПЦР-тест. Об этом накануне, 25 ноября, в ходе «Прямой линии» сообщил губернатор Вологодской области.

Несколько вопросов вологжан касались проблем с тестированием на коронавирус в регионе.

– Когда будут тестировать заболевших при первом обращении к врачу? Сейчас тестируют только тех, кто уже слёг и успел заразить десятки человек, и так далее по цепочке. Раннее тестирование снизило бы количество зараженных в разы, – прозвучал вопрос Павла Попова.

В своем ответе Олег Кувшинников рассказал, что буквально несколько дней назад вышел протокол Министерства здравоохранения Российской Федерации, который рекомендует врачам при обращении с признаками ОРВИ и гриппа брать ПЦР-тест у пациента, чтобы остановить цепочки распространения заболевания коронавирусом.

– Поэтому сейчас такие рекомендации спущены во все центральные районные больницы. Мы увеличиваем мощности наших лабораторий для тестирования пациентов. При первых признаках ОРВИ и гриппа постараемся брать ПЦР-тест, – ответил губернатор.

В одном из последующих вопросов снова прозвучала жалоба на нехватку тестов на коронавирус.

– Вся страна борется с короновирусной инфекцией. Главный врач больницы Дурягин А.В. утверждает, что губернатор выделяет по квоте только 25 тестов в месяц для проверки больных на коронавирусную инфекцию. Все, кто не получил квоту, обязаны делать тесты за свой счет, – рассказала Наталья Ивановна Усова, жительница села Дорожково Кичменгско-Городецкого района.

На это губернатор сообщил, что не он занимается распределением медикаментов и тестов в ЦРБ, это делает департамент здравоохранения.

– Департамент здравоохранения распределяет необходимое количество медикаментов и экспресс-тестов по количеству заболевших в конкретном муниципальном образовании. Есть статистика, мы ее ведем уже практически два года, которая показывает, сколько примерно в месяц в конкретном муниципальном образовании заболевает людей ОРВИ, гриппом и другими инфекционными респираторными заболеваниями. И под эту потребность выделяется необходимое количество тестов для того, чтобы они просто на складах в центральной районной больнице не лежали, – сказал Олег Кувшинников.

По словам губернатора, в случае дополнительной потребности, главный врач оформляет заявку в департамент здравоохранения, и тогда в больницу привозят дополнительные тесты.