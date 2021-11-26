Администрация Тотемского района отстранила от работы двух непривитых сотрудников

26.11.2021 [Общество]

Администрация Тотемского района 24 ноября выпустила распоряжение, которым отстранила от работы непривитых сотрудников. Работники, не имеющие ни одной прививки против новой коронавирусной инфекции отстранены от работы с 25 ноября. Исключения составят только те, кто имеет противопоказания к вакцине.

Под отстранение уже попали консультант архивного отдела администрации района Татьяна Кузьминская и начальник архивного отдела Ольга Письменная. Вернуться к работе они смогут только тогда, когда вакцинируются от COVID-19.  То есть устранят обстоятельства, ставшие причиной их отстранения от работы. 

Заработная плата сотрудникам в период отстранения начисляться не будет.

Работники в беседе с изданием "В точку" пояснили, что не делали прививку из-за высокого уровня антител и не являются противниками вакцинации. Просто ждут, когда количество антител в крови снизиться. Других работников в архивном отделе нет, поэтому сейчас он не осуществляет свою деятельность.

Ранее NewsVO сообщал, что в Вологодской области в начале октября была введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, завершить которую необходимо до 25 декабря. На сайте вологодского Роспотребнадзора опубликован документ, в котором определены сферы, работники которых подлежат обязательной вакцинации. Документ подписан главным санитарным врачом Вологодской области Ириной Кузнецовой.

Кроме этого, в регионе с 1 ноября вводится обязательное требование о предоставлении QR-кода или других документов, которое распространяется на организации общепита, кинотеатры, театры, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, досуговые, развлекательные, зрелищные, физкультурные, спортивные мероприятия, музеи, библиотеки, выставочные залы.

Тэги: коронавирус, вакцинация, QR-код

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