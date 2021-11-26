Администрация Тотемского района отстранила от работы двух непривитых сотрудников

Администрация Тотемского района 24 ноября выпустила распоряжение, которым отстранила от работы непривитых сотрудников. Работники, не имеющие ни одной прививки против новой коронавирусной инфекции отстранены от работы с 25 ноября. Исключения составят только те, кто имеет противопоказания к вакцине.

Под отстранение уже попали консультант архивного отдела администрации района Татьяна Кузьминская и начальник архивного отдела Ольга Письменная. Вернуться к работе они смогут только тогда, когда вакцинируются от COVID-19. То есть устранят обстоятельства, ставшие причиной их отстранения от работы.

Заработная плата сотрудникам в период отстранения начисляться не будет.

Работники в беседе с изданием "В точку" пояснили, что не делали прививку из-за высокого уровня антител и не являются противниками вакцинации. Просто ждут, когда количество антител в крови снизиться. Других работников в архивном отделе нет, поэтому сейчас он не осуществляет свою деятельность.

Ранее NewsVO сообщал, что в Вологодской области в начале октября была введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, завершить которую необходимо до 25 декабря. На сайте вологодского Роспотребнадзора опубликован документ, в котором определены сферы, работники которых подлежат обязательной вакцинации. Документ подписан главным санитарным врачом Вологодской области Ириной Кузнецовой.

Кроме этого, в регионе с 1 ноября вводится обязательное требование о предоставлении QR-кода или других документов, которое распространяется на организации общепита, кинотеатры, театры, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, досуговые, развлекательные, зрелищные, физкультурные, спортивные мероприятия, музеи, библиотеки, выставочные залы.