Арбитражный суд не признал мост над Кремлевским рвом Белозерска дорогой местного значения

Мост над Кремлевским рвом 17 века в Белозерске арбитражный суд оставил в федеральной собственности как объект культурного наследия.

Объект передало в собственность муниципалитета в январе этого года управление Росимущества. Ведомство объяснило это тем, что мост является элементом уличной дорожной сети Белозерска и единственным въездом на территорию Белозерского кремля.

«Администрация оспорила данное распоряжение в арбитражном суде, ссылаясь на то, что мост не является городской дорогой и не используется для решения вопросов местного значения», — сообщили в объединенной пресс — службе судов области.

Арбитражный суд признал распоряжение Росимущества недействительным.

Свое решение Фемида объяснила тем, что каменный мост над Кремлевским рвом — это часть общего комплекса историко-культурного наследия федерального значения. Мост является пешеходным, въезд транспорта на историческую территорию Белозерского кремля запрещен. Земельный участок, на котором расположен мост, предназначен для ведения историко-культурной деятельности и не переведен в категорию земель транспорта.

Поскольку мост над Кремлевским рвом является уникальным памятником истории и культуры федерального значения, его целевое использование не может быть сужено до интересов конкретного муниципального образования.