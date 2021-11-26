В России решили определить «границу бедности»

26.11.2021 [Экономика]

Минтруд намерен установить порядок определения «границы бедности», которая будет рассчитываться для отслеживания показателя количества бедных. Об этом сообщают сразу два издания — «Известия» и «Коммерсантъ».

Для расчета «границы бедности» министерство предлагает привязать его к инфляции — умножать значение прожиточного минимума за последний квартал прошлого года (11,3 тыс. руб.) на индекс потребительских цен за требуемый период, пишут «Известия». «Коммерсантъ» указывает, что расчеты будут производиться ежеквартально.

Как сообщает пресс-служба Минтруда, показатель «границы бедности» будет использоваться лишь в качестве статистического показателя, меры поддержки населению станут рассчитывать исходя из установленного прожиточного минимума.

В пресс-службе также добавили, что введение подобной формулы границы бедности позволит следить за уровнем бедности в динамике.

Сегодня, 26 ноября, Министерство труда намерено внести предложение на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии.

Тэги: бедность, статистика

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