В Вологде откроется первый фермерский рынок

Открытие рынка фермерских продуктов в Вологде запланировано в конце декабря. Строительство здания уже завершено, в настоящее время идут работы по благоустройству фасадов и внутренних помещений.

Торгово-выставочный центр разместится на улице Герцена, 64а. На первом этаже откроют рынок, где будут торговать преимущественно вологодские предприниматели. На втором этаже планируется сделать кафе. Договоренность с одним из предпринимателей уже достигнута. Сейчас он проводит планировку помещения.

«Благоустройство объекта выполнено на 100%, завершили монтаж вентиляции и освещения. Сейчас идут работы по отделке снаружи здания и устройству витражей. Чтобы процесс в зимний период внутри не останавливался, мы перекрыли тепловой контур здания, параллельно идут работы по фасаду и внутри здания. В конце декабря запланировано открытие. Тогда же начнем работы и на втором этаже. Вход туда будет отдельным с улицы», — прокомментировал руководитель проекта ООО «Универсам» Михаил Игнатьев.

Сейчас формируется список предпринимателей, которые будут продавать продукцию на территории рынка. Преимущество будет отдано производителям, имеющим сертификат «Настоящий вологодский продукт» и фермерам, — сообщает пресс — служба городской администрации.

Старое здание рынка решили демонтировать, поскольку оно не отвечало современным стандартам.