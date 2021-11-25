Трассу от Череповца до Ярославля начнут ремонтировать уже в следующем году

Трассу Череповец — Ярославль начнут ремонтировать уже в следующем году. По словам главы региона, эта трасса была построена несколько десятилетий назад и сейчас находится в разрушенном состоянии.

«Мы связались с администрациями Ярославской, Тверской и Московской областей, чтобы можно было синхронизировать наши усилия по ремонтам дорог», — рассказал Олег Кувшинников. — Ремонт дороги начнем в следующем году.

По словам главы региона, полностью дорогу удастся отремонтировать к 2024 году.

Олег Кувшинников также признал, что в целом дороги в Вологодской области ремонтируются не так интенсивно, как хотелось бы. На балансе региона в настоящее время находится более 29000 километров дорог, тогда как ежегодно ремонтируется чуть больше 1000 километров.

Также, по словам губернатора, в настоящее время нарекания по дорогам региона касаются в основном качества муниципальных дорог и уличных сетей в муниципалитетах.