Трассу от Череповца до Ярославля начнут ремонтировать уже в следующем году

25.11.2021 [Общество]

Трассу Череповец — Ярославль начнут ремонтировать уже в следующем году. По словам главы региона, эта трасса была построена несколько десятилетий назад и сейчас находится в разрушенном состоянии.

«Мы связались с администрациями Ярославской, Тверской и Московской областей, чтобы можно было синхронизировать наши усилия по ремонтам дорог», — рассказал Олег Кувшинников. — Ремонт дороги начнем в следующем году.

По словам главы региона, полностью дорогу удастся отремонтировать к 2024 году.

Олег Кувшинников также признал, что в целом дороги в Вологодской области ремонтируются не так интенсивно, как хотелось бы. На балансе региона в настоящее время находится более 29000 километров дорог, тогда как ежегодно ремонтируется чуть больше 1000 километров.  

Также, по словам губернатора, в настоящее время нарекания по дорогам региона касаются в основном качества муниципальных дорог и уличных сетей в муниципалитетах.

Тэги: дороги, ремонт

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