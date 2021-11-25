В Никольске на три месяца закрыли кафе из-за нарушения противоэпидемических норм

25.11.2021 [Общество]

В Никольске после проверки сотрудниками Роспотребнадзора на три месяца закрыто местное кафе «Метелица».    

Как пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора, во время проверки соблюдения санитарного законодательства в кафе «Метелица» были выявлены грубые нарушения норм санитарного законодательства, невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

«Установлено, что в кафе не проводятся мероприятия по обеззараживанию воздуха, а также не организовано исполнение дезинфекционного режима: отделка пола, стен в помещении зала обслуживания кафе не является устойчивой к воздействию дезинфицирующих средств, а сами дезинфицирующие средства в организации отсутствуют», — пояснили в пресс — службе ведомства.

По итогам проверки в отношении владельца кафе составлен протокол по статье КоАП за нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, а районный суд приостановил деятельность кафе на 90 суток.

Тэги: кафе, нарушение

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