Привитого «Спутником V» череповецкого конькобежца могут не пустить на соревнования в США

Череповецкий конькобежец Артем Арефьев может пропустить этап кубка мира, который пройдет в Солт-Лейк-Сити (США).

По информации центральных СМИ, власти США не пускают российских конькобежцев на свою территорию из-за того, что они привиты «Спутником V» — вакциной, не одобренной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Как рассказали российские спортсмены, пропуск одного этапа кубка мира может отразится на выступлении нашей сборной на Олимпийских играх в Пекине 2022 года. В Солт-Лейк-Сити будут разыгрываться олимпийские лицензии в командной гонке, на которую наша сборная ещё не отобралась, а теперь шансы выступить в этой дисциплине на Олимпиаде минимальны.

Следующий этап пройдет в Калгари, 10–12 декабря. Власти Канады уже заявили, что разрешат въезд российских спортсменов.

Напомним, в минувшие выходные на этапе КМ в Норвегии череповчанин Артём Арефьев завоевал серебряную и бронзовую медали.