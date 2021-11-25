Привитого «Спутником V» череповецкого конькобежца могут не пустить на соревнования в США

25.11.2021 [Спорт]

Череповецкий конькобежец Артем Арефьев может пропустить этап кубка мира, который пройдет в Солт-Лейк-Сити (США).  

По информации центральных СМИ, власти США не пускают российских конькобежцев на свою территорию из-за того, что они привиты «Спутником V» — вакциной, не одобренной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Как рассказали российские спортсмены, пропуск одного этапа кубка мира может отразится на выступлении нашей сборной на Олимпийских играх в Пекине 2022 года. В Солт-Лейк-Сити будут разыгрываться олимпийские лицензии в командной гонке, на которую наша сборная ещё не отобралась, а теперь шансы выступить в этой дисциплине на Олимпиаде минимальны.

Следующий этап пройдет в Калгари, 10–12 декабря. Власти Канады уже заявили, что разрешат въезд российских спортсменов.

Напомним, в минувшие выходные на этапе КМ в Норвегии череповчанин Артём Арефьев завоевал серебряную и бронзовую медали.

Тэги: конькобежный спорт, вакцинация

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