Суд освободил жителя Вологды от ответственности за пьяную езду

В Вологде суд вынес постановление о прекращении производства по делу 28-летнего местного жителя, которого обвиняли в пьяной езде.

По материалам дела, 24 марта 2021 года мужчина по имени Артём попался пьяным за рулём и отказался от медосвидетельствования. Привлекаемый не признал вину и сказал, что в тот момент его вообще не было в городе.

«При исследовании в судебном заседании видеозаписи Артем узнал 27-летнего брата Антона, у которого на руках есть множественные татуировки, а у него их нет. По утверждению Артема, брат воспользовался его военным билетом для удостоверения своей личности сотрудникам ГИБДД», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Брат мужчины признался, что за рулём был именно он и признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 10 суток ареста. Постановление вступило в законную силу.