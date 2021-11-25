Суд освободил жителя Вологды от ответственности за пьяную езду

25.11.2021 [Происшествия]

В Вологде суд вынес постановление о прекращении производства по делу 28-летнего местного жителя, которого обвиняли в пьяной езде.

По материалам дела, 24 марта 2021 года мужчина по имени Артём попался пьяным за рулём и отказался от медосвидетельствования. Привлекаемый не признал вину и сказал, что в тот момент его вообще не было в городе.

«При исследовании в судебном заседании видеозаписи Артем узнал 27-летнего брата Антона, у которого на руках есть множественные татуировки, а у него их нет. По утверждению Артема, брат воспользовался его военным билетом для удостоверения своей личности сотрудникам ГИБДД», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Брат мужчины признался, что за рулём был именно он и признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 10 суток ареста. Постановление вступило в законную силу.

Тэги: пьяный водитель, арест, родственники

ТОП НЕДЕЛИ

Мост не для жизни: жители Вологды выступают против строительства Флотского моста
Туристы с детьми о празднике на вотчине Деда Мороза в Великом Устюге: «Это позор»
В Вологде открылось современное предприятие по производству троллейбусов, но ему не дают выйти на рынок
Прокуратура заявила, что у «АкваЛайна» не было оснований повышать в ноябре плату за мусор
«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 
В Вологде презентовали три варианта Малого транспортного кольца от Белозерского до Пошехонского шоссе
Изменится схема движения на перекрёстке Пошехонское шоссе-Петина в Вологде
Администрация Великоустюгского района заключила контракт на покупку «Тойоты Камри» за 2,9 млн рублей
Роспотребнадзор проверил воду, на запах которой жаловались жители Вологды, и обнаружил ухудшение ее качества
В Череповце ребенок застрял в грязи на стройке и не мог самостоятельно выбраться

Похожие новости

В Череповце пьяный водитель за рулём «Нивы» наехал на бордюр и перевернулся

Инцидент произошёл на проспекте Строителей 19 ноября в 14:15

1948
0

Пьяный водитель катался по Череповцу на «Порш Кайен»

Его задержали росгвардейцы

1183
0

Житель Великоустюгского района получил пять с половиной лет колонии за пьяное вождение

При задержании он убежал от полицейских и вёл себя неадекватно: то засыпал, то вёл себя агрессивно

1001
0

Жителя Сокола будут судить за ДТП с четырьмя погибшими

Трагедия произошла на 498 километре автодороги Москва-Архангельск 11 октября 2020 года

2954
0

В Тотемском районе водитель-наркоман пытался убедить суд, что сдал на анализ воду из унитаза

Ему назначили наказание в виде 300 часов обязательных работ

1175
0

Жителя Усть-Кубинского района оштрафовали и лишили прав за пьяную езду на вездеходе без номеров

В суде мужчина сказал, что выпил во время ремонта транспорта и никуда на нём не ездил

1815
0

В Вологде пьяный водитель сбил перебегавшего дорогу пешехода

Инцидент произошёл на улице Беляева вечером 23 октября

1169
0

В Кириллове пьяный водитель врезался в полицейскую машину

Один из сотрудников пострадал. Возбуждено уголовное дело.

1621
0

10-летняя девочка пострадала в ДТП с «Тойотой» и «Ладой» в Великом Устюге

Инцидент произошёл на улице Кирова вечером 16 октября. Водитель иномарки был пьян.

1706
0

В Вологде пьяный водитель пытался скрыться от полицейских и врезался в дерево

Возбуждено уголовное дело

1787
0

В Белозерске въехавшего в отбойник водителя лишили прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей

Мужчина был пьян, но заявил в суде, что выпил после ДТП

875
0

Череповчанина оштрафовали и лишили прав за пьяную езду в день рождения

Его задержали, когда он устроил тройное ДТП и попытался убежать с места происшествия

619
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Трассу от Череповца до Ярославля начнут ремонтировать уже в следующем году
Госэкспертиза выдала положительное заключение по ремонту улица Гагарина в Вологде
В Никольске на три месяца закрыли кафе из-за нарушения противоэпидемических норм
Вологодское кружево стало «Сокровищем России» по версии журнала National Geographic Traveler
Деньги за ремонт ограждения на Октябрьском мосту в Череповце могут взыскать с водителя врезавшегося в него «Мицубиси»
Крупная авария произошла на Смердомском стекольном заводе в Чагодощенском районе
Привитого «Спутником V» череповецкого конькобежца могут не пустить на соревнования в США
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

3951
0
25.11.2021 [БлогоVO]

А дому на ул.Чернышевского, 56 вернули свой цвет!

186
0
23.11.2021 [Обзор Прессы]

«Рыли носом дно — никаких следов». Курдин — о том, почему «Курск» не мог погибнуть от столкновения с иностранцами

1570
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика