В деревне Скорятино Великоустюгского района два человека погибли при пожаре в единственном жилом доме

25.11.2021 [Происшествия]

В Великоустюгском районе  следователи проводят проверку по факту гибели людей на пожаре в деревянном доме.

По имеющимся данным, инцидент произошёл в деревне Скорятино 24 ноября 2021 года около 22:00. Загоревшийся дом — единственный жилой на всю деревню — полностью уничтожен огнём. Пожарных вызвали очевидцы, живущие за рекой от места происшествия.

«На пепелище следователи обнаружили останки, предположительно, жильцов дома: 69-летнего мужчины и его 56-летней сожительницы», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тэги: погибли при пожаре, следователи, проверка

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