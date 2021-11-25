В деревне Скорятино Великоустюгского района два человека погибли при пожаре в единственном жилом доме

В Великоустюгском районе следователи проводят проверку по факту гибели людей на пожаре в деревянном доме.

По имеющимся данным, инцидент произошёл в деревне Скорятино 24 ноября 2021 года около 22:00. Загоревшийся дом — единственный жилой на всю деревню — полностью уничтожен огнём. Пожарных вызвали очевидцы, живущие за рекой от места происшествия.

«На пепелище следователи обнаружили останки, предположительно, жильцов дома: 69-летнего мужчины и его 56-летней сожительницы», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.