12 открытых физкультурных комплексов Вологды готовы принять любителей активного образа жизни

В Вологде завершено строительство 12 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. 7 из них были открыты еще в начале октября, а сейчас сданы еще 5 открытых спортивных площадок.

«Всего на строительство 12 таких спортплощадок было выделено 100 млн рублей из областного бюджета. На многих площадках уже идут уроки физкультуры и тренировки. Насколько качественно сделали свою работу подрядчики, покажет эксплуатация. Гарантийный срок составляет три года. Места размещения этих площадок выбирали сами жители, и ФОКОТы предназначены для занятий всех желающих вологжан», — рассказал мэр города Сергей Воропанов.

В следующем году будут приведены в порядок территории, которые находятся рядом с ФОКОТами. Также обустроят подходы к спортивным объектам, сообщает пресс — служба администрации города.

Планируется, что на части новых ФОКОТов зимой зальют катки. Это будет возможно при формировании слоя снега не менее 10 см, чтобы не повредить резиновое покрытие. Объекты, которые находятся у школ, будут заливать образовательные учреждения, придомовые ФОКОТы — физкультурно-спортивный центр.

В этом году в Вологде также построены площадки для занятий стритворкаутом на стадионе «Буревестник» на улице Ленинградская, 5 и на улице Мира, 7а в селе Молочном.